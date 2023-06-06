Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bayrağı bizden sonrakilere teslim edeceğiz" dedi, Sinan Oğan'dan adaylık çıkışı geldi. Vatandaşlar Sinan Oğan bir sonraki seçimde aday mı olacak merak etti. Peki, Sinan Oğan 2028'de aday olacak mı? Sinan Oğan 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı mı olacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta sonu açıkladığı yeni kabine, bu akşam ilk kez toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek, "Bulunduğumuz görevleri bayrak yarışı olarak gördük. Bizler de emaneti bizden sonrakilere teslim edeceğiz" dedi. Sinan Oğan 2028'de aday olacak mı? Sinan Oğan 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

SİNAN OĞAN 2028'DE ADAY MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Bulunduğumuz görevleri bayrak yarışı olarak gördük. Bizler de emaneti bizden sonrakilere teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Oğan, katıldığı canlı yayında "Kimseye sır değil, şimdiden ilan ediyorum, 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım." dedi.

Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci tur seçimlerinde Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Haber Global canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan Oğan, 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı. Oğan, "Kimseye sır değil, şimdiden ilan ediyorum, 2028 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayıyım." ifadelerini kullandı.

Oğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizi bugün eleştirenler yarın 'haklısın' diyecektir. Ben MHP'den ihraç edildikten sonra hiçbir partiye gitmedim. O zaman AK Parti'den de CHP'den de teklif aldım. Her defasında eleştirildim. O partiye gideyim, bu partiye gideyim tarzında bir siyaset ve yaşam tarzım yok. Şimdi niye o zaman Cumhur İttifakı'nı destekledin diyecekler. Tarafsız kalmak bir seçenek değil. Böyle bir ortamda ben gelecek planlaması yapıyorum, niye tarafsız kalayım ki?"

2028 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, 13. Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 14 Mayıs 2028 tarihinde yapılacak seçimdir. İlk turu Bir sonraki Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır.