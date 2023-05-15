Seçimlerde yüzde 5 alarak ikinci turda adeta kilit isim haline gelen ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması ve Millet İttifakı'nın basın açıklaması sonrası kameralar karşısına geçti. Peki, Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan 2. turda kime destek verecek?

Sinan Oğan'dan oy sayımı devam ederken bir açıklama daha: Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyenleri olacak

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy sayma işlemi sona doğru yaklaşırken, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan aldığı yüzde 5 civarında oyla 2. tur için kritik bir isme dönüştü. Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? Sorusu bu nedenle birçok seçmen başta olmak üzere vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? Sinan Oğan 2. turda kime destek verecek?

SİNAN OĞAN 2. TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşması ve Millet İttifakı'nın basın açıklamasının ardında kameralar karşısına geçen Sinan Oğan şunları söyledi: "Seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek bir noktaya geldik. Bunu kendi açımızdan bir başarı olarak görüyorum. Aslında bizim beklediğimiz oy daha fazlaydı. Türkiye'deki seçim şartları malum. Bununla ilgili değerlendirmemi daha sonra yapacağım.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER YOL HARİTAMIZINI ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde ATA İttifakı Genel Başkanları ile toplantı yapacağım. Tabanımızla görüşmeler yapacağım. İmza veren arkadaşlarımızın temsilcileriyle, kanaat önderleriyle toplantılar yapacağım. Buna göre bir netice belirleyeceğiz ve yol haritamızı ortaya çıkaracağız.

"14 GÜNLÜK SÜREDE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ"

Ondan sonra önümüzdeki 14 günlük sürede üzerimize düşeni yapacağız. Dolayısıyla milletimiz müsterih olsun. Türkiye'nin bir krize düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu seçimin en istikrarlı davranını, en doğru yöneteni biz olduk.

"MİLLETİMİZİN HAYRINA BİR KARAR ALACAĞIZ"

Tutunduğumuz tavırla seçim sonuçlarını doğrudan etkiledik ve değiştirdik. Önümüzdeki süreçte bu tavrımızı sürdüreceğiz. Milletimizin hayrına bir karar alacağız.