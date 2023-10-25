Sinan Meydan kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Sinan Meydan kaç yaşında, nereli? Sinan Meydan biyografisi!
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FOX TV'nin popüler sabah programı Çalar Saat'in konuğu tarihçi ve yazar Sinan Meydan oldu. Meydan'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sinan Meydan, bilinen bir tarihçi ve yazar olup, FOX Çalar Saat programına konuk oldu. Peki, Sinan Meydan kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Sinan Meydan kaç yaşında, nereli? Sinan Meydan biyografisi!
Sinan Meydan Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu tarihçi ve yazar Sinan Meydan kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında, nereli? Sinan Meydan biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında, nereli? Sinan Meydan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
SİNAN MEYDAN KİMDİR?
Sinan Meydan, 1975 yılında Şavşat doğumludur. Türk tarihçi ve yazar. İlk ve orta öğrenimini Artvin'in Şavşat ilçesinde, yüksek öğrenimini ise 1993-97 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlamıştır.
1997 yılından beri Eski Türk Tarihi, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi üzerine araştırmalar yapmakta olan Meydan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmıştır. Kitaplarında ağırlıklı olarak Atatürk'ün hayatı, tarih ve dil çalışmaları ve Cumhuriyet tarihini incelemiştir. Bir ara yakın tarih dersleri de vermiştir. Sinan Meydan, 2017'den 2022'ye kadar Sözcü'de yazmıştır.
Kitapları
- Atatürk ve Kayıp Kıta Mu, İstanbul, 2005.
- Son Truvalılar, "Truvalılar, Türkler ve Atatürk", İstanbul, 2005.
- "Atatürk'ü Doğru Anlamak İçin" Nutuk'un Deşifresi, İstanbul, 2006.
- Sarı Lacivert Kurtuluş, "Kurtuluş Savaşı'nda Fenerbahçe ve Atatürk", İstanbul, 2006.
- "Atatürk ve Kayıp Kıta Mu-2", Köken, İstanbul, 2008.
- Atatürk'ün Gizli Kurtuluş Planları, "Parola Nuh", İstanbul, 2009.
- Sarı Paşam, "Mustafa Kemal, İttihatçılar ve II. Abdülhamit", İstanbul, 2010.
- Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, "Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine", İstanbul, 2010.
- Cumhuriyet Tarihi Yalanları 1-2, İstanbul, 2010-2011.
- Akl-ı Kemal, "Atatürk'ün Akıllı Projeleri", 1-2-3-4-5, İstanbul, 2012-2013-2014.
- El-Cevap, İstanbul, 2013.
- Akl-ı Kemal, "Atatürk'ün Akıllı Projeleri", Özel Baskı, İstanbul, 2014.
- Panzehir, İstanbul, 2015.
- 1923, "Kuruluş Ayarlarına Dönmek", 2017.[3]
- Yüzyılın Kitabı, "Yüzyılın Lideri", İnkılâp Kitabevi, 2018.[4]
- Atatürk Etkisi, İnkılâp Kitabevi, 2018.
- Hafıza, İnkılâp Kitabevi, 2019
- Pusula, İnkılâp Kitabevi, 2021
- Anahtar, İnkılâp Kitabevi, 2022