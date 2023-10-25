FOX TV'nin popüler sabah programı Çalar Saat'in konuğu tarihçi ve yazar Sinan Meydan oldu. Meydan'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sinan Meydan, bilinen bir tarihçi ve yazar olup, FOX Çalar Saat programına konuk oldu. Peki, Sinan Meydan kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Sinan Meydan kaç yaşında, nereli? Sinan Meydan biyografisi!

Sinan Meydan Fox Tv Çalar Saat programına konuk oldu. Çalar saat konuğu tarihçi ve yazar Sinan Meydan kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. FOX Çalar Saat konuğu Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında, nereli? Sinan Meydan biyografisi! FOX Çalar Saat konuğu Sinan Meydan kimdir? Sinan Meydan kaç yaşında, nereli? Sinan Meydan biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SİNAN MEYDAN KİMDİR?

Sinan Meydan, 1975 yılında Şavşat doğumludur. Türk tarihçi ve yazar. İlk ve orta öğrenimini Artvin'in Şavşat ilçesinde, yüksek öğrenimini ise 1993-97 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlamıştır.

1997 yılından beri Eski Türk Tarihi, Atatürk ve Cumhuriyet tarihi üzerine araştırmalar yapmakta olan Meydan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapmıştır. Kitaplarında ağırlıklı olarak Atatürk'ün hayatı, tarih ve dil çalışmaları ve Cumhuriyet tarihini incelemiştir. Bir ara yakın tarih dersleri de vermiştir. Sinan Meydan, 2017'den 2022'ye kadar Sözcü'de yazmıştır.

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