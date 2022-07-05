Sinan Engin kimdir? Sinan Engin kaç yaşında, nereli? Sinan Engin hayatı ve biyografisi!

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Doğum tarihi: 4 Kasım 1964

57 yaşında

İstanbul

Boy: 1,7 m

Sinan Engin, futbola 1974 yılında Beşiktaş'ın altyapısında başladı. Yedi yıl altyapıda oynayan Engin, 1982 senesinde Beşiktaş A takımına yükseldi. 11 Eylül 1982'de Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 6-0 yendiği lig maçı kariyerinin ilk maçı oldu. 1985-86 sezonunda ligdeki ilk gollerini atan futbolcu, kariyerinin de ilk ve tek şampiyonluğunu yaşadı. O sezon ayrıca Donanma Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandılar. Sinan Engin, en başarılı performansını ise bir sonraki sezon gösterdi ve teknik direktör Milos Milutinovic tarafından 34 lig maçında oynatıldı ve ligi sekiz golle tamamladı. Ayrıca Beşiktaş formasını Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde de giydi ve FK Dinamo Kyiv ile oynanan iki maçta da sahaya ilk 11'de çıktı. 1987'de takımın başına gelen Gordon Milne, Engin'e daha az şans tanımaya başladı ve 1989-90 sezonunun başında bir lig maçında şans tanıdıktan sonra 2. Lig ekibi Kuşadasıspor'a kiraladı. Engin, burada çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti.