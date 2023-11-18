Araştırmacı ve Akademisyen olarak bilinmekte olan Sinan Canan kimdir? Araştırılıyor ve bunun yanı sıra Sinan Canan hayatı ve biyografisi de merak konusu oluyor. Peki, Sinan Canan kimdir? Prof. Dr. Sinan Canan kaç yaşında, nereli? Sinan Canan hayatı ve biyografisi!

Sinan Canan aynı zamanda Türk biyolog ve sinirbilim uzmanı olarak da tanınmaktadır. Birçok farklı eseri bulunmakta olan Sinan Canan hakkındaki tüm detaylara haberimiz içerisinde yer verdik. Prof. Dr. Sinan Canan kaç yaşında, nereli? Ve Sinan Canan hayatı ve biyografisi de bu kapsamda en çok araştırılan konular arasında bulunmakta. Peki, Sinan Canan kimdir? Prof. Dr. Sinan Canan kaç yaşında, nereli? Sinan Canan hayatı ve biyografisi!

SİNAN CANAN KİMDİR?

Prof. Dr. Sinan Canan, 1972 yılında Ankara'da Ermenekli bir baba ve Gürcü asıllı Şavşatlı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına başkentte adım atan Canan, ilk, orta ve üniversite eğitimini Ankara'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'nde biyoloji alanında lisans, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fizyoloji dalında doktor derecesi aldı ve 2010 yılında fizyoloji dalında doçent unvanını kazandı.

Akademik kariyerine Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde fizyoloji bölümlerinde akademisyen olarak devam etti. Aynı zamanda, Türkiye Milli Sağlık ve Doğa Bilimleri Derneği'nin başkanlığını 2019 yılından itibaren yürütmektedir.

Prof. Dr. Sinan Canan'ın uzmanlık alanları arasında kaos teorisi, karmaşıklık, fraktal geometri ve nörobiyoloji bulunmaktadır. Ayrıca, genel bilimsel konuların yanı sıra öğrenme, dil, zihinsel performans, yaratıcılık, eğitim ve aile konularında nörobiyolojik açıklamalar üzerine konferans ve eğitim programları düzenlemektedir. Açık Beyin adlı YouTube kanalında da bu konularda videolar paylaşmaktadır.

Prof. Dr. Sinan Canan'ın yayımlanmış eserleri arasında "Yeni Dünyanın Cesur İnsanı", "İnsan Odaklı Liderlik: Olmadığın Yere Götüremezsin", "İnsanın Fabrika Ayarları", "Kendimi Keşfediyorum", "Fraktal Düşünceler" ve "Dijital Gelecekte İnsan Kalmak" gibi kitaplar bulunmaktadır.