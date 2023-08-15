Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Sinan Canan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Sinan Canan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Sinan Canan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sinan Canan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Sinan Canan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Sinan Canan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Sinan Canan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Sinan Canan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SİNAN CANAN KİMDİR?

Sinan Canan, (d. 1972 Ankara), Türk biyolog ve sinirbilim uzmanı.

Ermenekli bir baba ve Gürcü asıllı Şavşatlı bir annenin çocuğu olarak 1972 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve üniversite eğitimini Ankara'da tamamladı.

1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi biyoloji bölümünde lisans olarak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde fizyoloji dalında doktor derecesi aldı. 2010 yılında fizyoloji dalında doçent unvanı almıştır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi fizyoloji bölümlerinde akademisyen olarak çalıştı.

Prof. Dr. Sinan Canan, kaos teorisi, karmaşıklık, fraktal geometri, doğadaki biçimler gibi genel bilimsel konuların yanı sıra, öğrenme, lisan, zihinsel performans, yaratıcılık, sanat, inançlar, eğitim, ebeveynlik gibi temel konuların nörobiyoloji açısından açıklamaları üzerine konferans ve eğitim programları düzenlemektedir. Youtube'da Açık Beyin adını verdiği kanalında videolar yayınlamaktadır.

Sinan Canan, 2019 yılından beri Türkiye Milli Sağlık ve Doğa Bilimleri Derneği yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir.

Özel hayatı

İlk eşi Bige Canan ile Aybike, Metehan ve Melike adlı üç çocukları vardır. 2021 yılından bu yana Müge Canan ile evlidir