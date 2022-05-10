Sinan Canan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Prof. Dr. Sinan Canan'ın hayatı ve biyografisi!

Türk araştırmacı Prof. Dr. Sinan Canan kimdir merak ediliyor. Peki, Sinan Canan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sinan Canan'ın hayatı ve biyografisi!

SİNAN CANAN KİMDİR?

Sinan Canan (d. 1972 Ankara), Türk araştırmacı. İlk, orta ve üniversite eğitimini Ankara'da tamamladı. Üniversite eğitimini 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde lisans olarak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde doktora düzeyinde tamamlamıştır. 2010 yılında Fizyoloji dalında doçent unvanı almıştır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim dalında 5 yıl; Turgut Özal Üniversitesinde aynı bölümde 1 yıl; Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin yine aynı bölümünde 4 yıl akademisyen olarak çalışmıştır. Kaos Teorisi, Karmaşıklık, Fraktal Geometri, Doğadaki biçimler, Öğrenme, Lisan ve afazi, Zihin ve Beyin gibi konularda ülke çapında program ve konferanslar düzenlemektedir. Youtube'da "Açık Beyin" kanalında yayınlar yapmakta, videolar paylaşmaktadır. 2013'te hâlen başkanlığını sürdürdüğü "[n]Beyin"i kurmuştur.

İlk eşi Bige Canan ile Aybike, Metehan ve Melike adlı üç çocukları vardır. 2021 yılından bu yana Müge Canan ile evlidir.

Eserleri:

İnsanın Fabrika Ayarları (3 cilttir, üçüncü cildi Kasım 2020'de bir video lansmanı ile çıkmıştır.)

Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler

Değişen Beynim

Fraktal Düşünceler

Dijital Gelecekte İnsan

Beynin Sırları

Gelecekten Beyin Öyküleri

Kendimi Keşfediyorum

İnsan Odaklı Liderlik

Unutulacak Şeyler

Yusufa doğru yolculuk.

Yeni Dünyanın Cesur İnsanı

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