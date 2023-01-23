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Sinan Bezircioğlu kimdir? Sorusu, birçok kişi tarafından arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yerini alıyor. İyi Parti İzmir İl Başkanı olarak bilinmekte olan Sinan Bezircioğlu hakkında merak edilenleri bu haberimiz sizler için yanıtladık. Peki, Sinan Bezircioğlu kimdir? Sinan Bezircioğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sinan Bezircioğlu hayatı ve biyografisi!

SİNAN BEZİRCİOĞLU KİMDİR?

Sinan Bezircioğlu, 1976 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Orta ve lise eğitimini İzmir Amerikan Kolejinde tamamlamıştır ve arından İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimini tamamlayarak yüksek lisansını İngiltere Manchester'da Salford Üniversitesi'nde İşletme (MBA) alanında yapmıştır. 2001 yılından beri iş hayatında serbest çalışmaktadır ve inşaat, eğitim ve otomotiv sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Ayrıca sosyal hayatta Altınordu Spor Kulübü, İzmir Kayserililer Derneği, Tosyöv İzmir Destekleme Derneği ve İzmir Konak Müteahhit ve İşadamları Derneği başkanlığını yapmaktadır. Sinan Bezircioğlu aynı zamanda evli ve 12 yaşında bir erkek çocuk babasıdır.