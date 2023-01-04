Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheliler Vedat B., Hakan S. ve Zekeriya A. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Vatandaşlar ise olayın görüntülerini merak ediyor. Sinan Ateş vurulma anı! (VİDEO) Sinan Ateş saldırı anı görüntüleri!

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş 30 Aralık Cuma günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Arama motorlarında ise Sinan Ateş vurulma anı! (VİDEO) Sinan Ateş saldırı anı görüntüleri araması yapılıyor.

SİNAN ATEŞ VURULMA ANI GÖRÜNTÜLERİ!

Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan olay sonrası harekete geçen Ankara Asayiş şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin motosikletli iki saldırgan tarafından gerçekleştirdiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen motosikletli 2 saldırganın bir fotoğraf karesi polise gönderildi. Bir vatandaş tarafından çekilip polise gönderilen fotoğrafta, motosikleti kullanan zanlının kasklı, silahı kullanan zanlının ise kasksız kapüşonlu olduğu görüldü. Bu fotoğraf karesi operasyonel birimlere dağıtıldı.