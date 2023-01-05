Sinan Ateş suikastini kim yaptı? Sinan Ateş neden öldürüldü, kim öldürttü? Sinan Ateş cinayeti son durum!

Türkiye gündemine son dakika haberi ile düşen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili gelişmeler merak ediliyordu. Sinan Ateş'i kim, neden öldürdü sorusunun yanıtı merak edilenler arasında. Peki, Sinan Ateş kim öldürdü? Sinan Ateş nasıl ve neden öldü? İşte, Sinan Ateş suikastini kim yaptı? Sinan Ateş neden öldürüldü? Sinan Ateş cinayetinde son durum!

Son Dakika: Sinan Ateş cinayetinde 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi daha tutuklandı

Türkiye gündemine son dakika haberi ile düşen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili gelişmeler merak ediliyordu. Sinan Ateş'i kim, neden öldürdü sorusunun yanıtı merak edilenler arasında. Peki, Sinan Ateş kim öldürdü? Sinan Ateş nasıl ve neden öldü? İşte, Sinan Ateş suikastini kim yaptı? Sinan Ateş neden öldürüldü? Sinan Ateş cinayetinde son gelişmeler haberimizde....

SİNAN ATEŞ'İ KİM ÖLDÜRDÜ?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE SON DURUM

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş'in öldürülmesiyle ilgili bugüne kadar 18 kişi gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında tutuklananlara yenileri eklendi.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ 4 KİŞİ TUTUKLANDI

4 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sinan Ateş