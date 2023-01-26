Sinan Ateş suikastinde son durum ne ve Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş tutuklandı mı merak ediliyor. Ankara'da uğradığı silah saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor. Sinan Ateş suikastinde son durum ne ve Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş tutuklandı mı soruları gündeme geliyor. Peki, Sinan Ateş suikastinde son durum ne? Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş tutuklandı mı?

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında şüpheliler tutuklandı. Ardından, Sinan Ateş suikastinde son durum ne ve Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş tutuklandı mı soruları gündeme geliyor. Sinan Ateş suikastinde son durum ne ve Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş tutuklandı mı merak ediliyor. Sinan Ateş suikastinde son durum ne? Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş tutuklandı mı? Detaylar haberimizdedir…

SİNAN ATEŞ SUİKASTİNDE SON DURUM NE?

Ankara'da uğradığı silah saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. Emre Yüksel hakkında sosyal medyada ve bazı mecralarda MHP genel başkan yardımcısının özel kalemi olduğu ileri sürülmüştü ancak bu iddialar MHP tarafından yalanlanarak, "MHP Grubu'nda herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır" denilmişti.

Sinan Ateş

EMRE YÜKSEL VE TOLGAHAN DEMİRBAŞ TUTUKLANDI MI?

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Demirbaş ve Yüksel, bugün adliye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Demirbaş ve Yüksel tutuklandı. S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Tutuklanan 2 kişiyle birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. 4 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 15 şüpheli tutuklanmış, 4 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan "Mhp genel başkan yardımcısının özel kalemi Emre Yüksel gözaltına alındı" başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti. Semin Yalçın, şunları kaydetti: "Mhp Genel Merkezi'nde genel başkan yardımcılarının özel kalem kadrosu olmadığı gibi genel merkezde veya TBMM MHP Grubu'nda herhangi bir sıfatla Emre Yüksel isimli bir çalışanımız bulunmamaktadır. Geçmişte de böyle bir çalışanımız olmamıştır. Bu husus, devletin SGK kayıtlarından da açıkça anlaşılabilir. Haberler tamamıyla gerçek dışıdır."