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Sinan Ateş öldü mü, neden öldü? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kim öldürdü?

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Sinan Ateş öldü mü, neden öldü? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kim öldürdü?

Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş(38), motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Sinan Ateş öldü mü, neden öldü? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kim öldürdü?

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, cuma namazın sonrası Ankara'nın Çukurambar semtinde motosikletli bir kişinin saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peki, Sinan Ateş öldü mü, neden öldü? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kim öldürdü?

SİNAN ATEŞ ÖLDÜ MÜ?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, cuma namazın sonrası Ankara'nın Çukurambar semtinde motosikletli bir kişinin saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Ateş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan saldırı sırasında Ateş'in yakınında bulunan Selman Bozkurt da omzundan yaralandı. Bozkurt'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Eski MHP Milletvekili olan ve şu anda DP'de siyaset yapan Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından Ateş'le ilgili paylaşımda bulundu. Enginyurt, "Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş kardeşim, Hain ve kahpece bir pusuyla şehit edilmiştir. Katillerin Allah belasını versin. Ruhu şad, Mekanı Cennet olsun inşallah" dedi.

Sinan Ateş öldü mü, neden öldü? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kim öldürdü?

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Sinan Ateş 3. Sayfa Gündem Haberler

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