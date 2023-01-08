Sinan Ateş neden öldürüldü? Sinan Ateş'in katili kim? Sinan Ateş cinayeti son durum!
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili gelişmeler merak ediliyordu. Sinan Ateş neden öldürüldü? ve Sinan Ateş'in katili kim? sorusu yanıtı merak edilenler arasında. Peki, Sinan Ateş neden öldürüldü? Sinan Ateş'in katili kim? Sinan Ateş cinayeti son durum!
Sinan Ateş neden öldürüldü? Sorusu gündemde yer alması nedeniyle sık sık araştırılıyor. Türkiye gündemine son dakika haberi ile düşen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili gelişmeler merak ediliyordu. Peki, Sinan Ateş neden öldürüldü? Sinan Ateş'in katili kim? Sinan Ateş cinayeti son durum!
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 10'a yükseldi.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş'in öldürülmesiyle ilgili bugüne kadar 18 kişi gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında tutuklananlara yenileri eklendi.
4 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 2'si özel harekat polisi olmak üzere 4 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.
MHP İstanbul il yönetimi listesinden çıkarılan U.K.'yla birlikte M.U. ve M.Y. tutuklanmıştı. E.U. ise yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakılmıştı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.