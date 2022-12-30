Sinan Ateş neden istifa etti? Sinan Ateş neden görevden alındı? Sinan Ateş'in istifa sebebi!

Sinan Ateş MHP Ülkü Ocakları Başkanlığı'ndan neden istifa etti, görevden mi alındı merak ediliyor. Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Sinan Ateş neden istifa etti? Sinan Ateş neden görevden alındı? soru başlıkları Sinan Ateş'in ölümü üzerine araştırılıyor. Peki, Sinan Ateş istifa mı etti, Sinan Ateş görevden alınma sebebi ne? İşte detaylar...

Sinan Ateş neden istifa etti? Sinan Ateş MHP Ülkü Ocakları Başkanlığı'ndan neden istifa etti, görevden mi alındı merak ediliyor. Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Sinan Ateş neden istifa etti? Sinan Ateş neden görevden alındı? soru başlıkları Sinan Ateş'in ölümü üzerine araştırılıyor. Peki, Sinan Ateş istifa mı etti, Sinan Ateş görevden alınma sebebi ne? İşte detaylar...

SİNAN ATEŞ NEDEN İSTİFA ETTİ?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Mevcut Ülkü Ocakları yönetimi ile arasında sorun olduğu bilinen Sinan Ateş'in İYİ Partili oldukları ülkücü camia tarafından bilinen isimlerle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.