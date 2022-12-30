Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, cuma namazın sonrası Ankara'nın Çukurambar semtinde motosikletli bir kişinin saldırısına uğradı. Vatandaşlar ise Sinan Ateş kimdir? Sinan Ateş kaç yaşında, nereli? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kim? sorularını merak etti. Detaylar haberimizde.

Çukurambar semtinde eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş(38), motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Gündeme düşen isim merak edildi ve arama motorlarında Sinan Ateş kimdir? Sinan Ateş kaç yaşında, nereli? Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş kim? soruları aratıldı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2005-06 yıllarında Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı yapan isim, 2007 yılından itibaren Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın yapıyordu. 1984 Balıkesir Dursunbey'de doğdu. 2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Mevcut Ülkü Ocakları yönetimi ile arasında sorun olduğu bilinen Sinan Ateş'in İYİ Partili oldukları ülkücü camia tarafından bilinen isimlerle fotoğraf çektirmesi dikkat çekti.