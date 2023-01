Sinan Ateş'in katili bulundu mu? Sorusu son günlerde birçok kişinin gündeminde yer alıyor ve Sinan Ateş'in katili kim, kim öldürdü? Sorusu ile birlikte arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Dün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, bugün Bursa'da toprağa verildi. Peki, Sinan Ateş'in katili bulundu mu? Sinan Ateş'in katili kim, kim öldürdü?

SİNAN ATEŞ'İN KATİLİ BULUNDU MU?

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cenazesi, Bursa'ya getirildi. Cenaze önce Ateş'in baba evine, daha sonra Ulu Cami'ye götürüldü. Ateş'in yakınlarının güçlükle ayakta kaldığı görülürken cenazeye çok sayıda kişi katıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1 kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettirilmektedir." ifadesine yer verildi.

