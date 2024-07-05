Sinan Ateş davasında kimler serbest bırakıldı? Sinan Ateş davasında son gelişmeler neler?
Sinan Ateş davasında yaşanan son gelişmeler kamuoyunun gündemine oturdu. İlgili davanın son durumunda, bazı kişilerin serbest bırakıldığı öğrenildi. Davanın detayları ve serbest bırakılan kişilerin kimler olduğu merak ediliyor.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin davada bugün beşinci celse görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 10 sanığı yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti. Peki, Sinan Ateş davasında kimler serbest bırakıldı? Sinan Ateş davasında son gelişmeler neler?
SİNAN ATEŞ DAVASINDA KİMLER SERBEST BIRAKILDI?
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin cinayet davasında bugün beşinci duruşma görüldü. Hafta boyunca görülen davada bugün de tanıklar dinlendi.
NE OLMUŞTU?
Tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Davanın 10 sanığı, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme heyeti davayı 19 Temmuz'a erteledi.