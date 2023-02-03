Sinan Ateş'in dayısı Bursa Yıldırım Belediyesi MHP'li Meclis üyesi Mustafa Bozkurt bugün dikkat çeken bir karar aldı. Partisinden istifa ettiğini duyuran Bozkurt, "Sinan evladımızın 40'ı mevlidini 11 Şubat Cumartesi akşam okutacağız. O güne kadar sabırla bekleyeceğiz. Ondan sonra bir şeyler açıklanamaz ise biz bildiklerimizi anlatacağız" diye konuştu. Peki, Sinan Ateş 40'ı çıktı mı? Sinan Ateş 40'ı ne zaman çıkacak?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından MHP tabanında tepki istifaları devam ederken, Bursa'dan da ilk istifa geldi. Sinan Ateş'in dayısı Yıldırım Belediyesi MHP'li meclis üyesi Mustafa Bozkurt, partisinden istifa etti.Bozkurt, "Sinan evladımızın 40'ı mevlidini 11 Şubat Cumartesi akşam okutacağız. O güne kadar sabırla bekleyeceğiz. Ondan sonra bir şeyler açıklanamaz ise biz bildiklerimizi anlatacağız" diye konuştu. Peki, Sinan Ateş 40'ı çıktı mı?

SİNAN ATEŞ'İN 40'I ÇIKTI MI?

Bağımsız meclis üyesi ve Sinan Ateş'in dayısı Mustafa Bozkurt, Sözcü gazetesine şöyle konuştu; "Bu ülkede böyle tarif edilecek yüzlerce insan ya dövüldü, ya yaralandı, ya da öldürüldü. Biz bunları yaşadık. Sinan benim yetiştirdiğim bir evladım. Sinan'ımın asla bu şekilde unutulan bir isim olmasını istemiyorum. Onu hep yaşatacağız. Biz Bursa'da 250 bin Giresunluyuz. Bu kadar büyük bir topluluğun, evladının dosyasının sümen altına koyulmasına asla hazmedemeyiz. Etmeyeceğiz de.

Biz Sinan evladımızın 40'ı mevlidini 11 Şubat Cumartesi akşam okutacağız. O güne kadar sabırla bekleyeceğiz. Ondan sonra bir şeyler açıklanamaz ise biz bildiklerimizi anlatacağız. Sokak süpürgesinin bildiği konuyu devletin irade koyucuları, kanun gözeticileri bilmiyor ise biz onlara anlatırız. Aslında gizli bir şey yok. Açık açık biliniyor. Benim kardeşim Halil İbrahim Bozkurt, 'Bizim katilimiz mecliste' kelimesini belki zamansız söyledi ama, aslında zamansız da değil, biz bunları biliyoruz yani. Bugün dokunulmazlıkları olanlar, yarın bizim gibi dokunur hale gelecektir. Kim bu ülkede bir suç işlemiş ise cezasını artık çekmeli. Eski Türkiye yok, eski Türkiye bitti. Sinan Ateş'te bu ülkede artık faili meçhul cinayetlerin olmamasının mihenk taşıdır."