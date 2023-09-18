Ünlü sanatçı Sinan Akçıl ve oyuncu Müjde Uzman arasında aşk iddiaları gündeme geldi. İki ünlü ismin sevgili olup olmadığı konusu merak konusu oldu. Peki, Sinan Akçıl Müjde Uzman sevgili mi? İşte detaylar...

Sinan Akçıl ve Müjde Uzman sevgili mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Müjde Uzman ve şarkıcı Sinan Akçıl aşk iddialarıyla gündeme geldi. İddialar magazin gündemini meşgul ediyor. Daha önceden bir birliktelik yaşayan ikilinin tekrardan bir araya gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki, Sinan Akçıl ve Müjde Uzman sevgili mi? Sinan Akçıl sevgilisi kim? Detaylar haberimizde...

SİNAN AKÇIL VE MÜJDE UZMAN SEVGİLİ Mİ?

Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Müjde Uzman, eski sevgilisi Sinan Akçıl'ın evinden bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım sonrası ikilinin yeniden bir araya geldiği iddiaları ortaya çıktı. Sinan Akçıl, 2. Sayfa programında yaptığı açıklamada Müjde Uzman ile yeniden görüşmeye başladıklarını fakat ilişkilerine henüz bir isim koymadıklarını belirtti.