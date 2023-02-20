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Sinan Akçıl & Milad - Elini Uzat sözleri! 'Elini Uzat' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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Sinan Akçıl & Milad - Elini Uzat sözleri! 'Elini Uzat' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Sinan Akçıl ve Milad 'ın yeni şarkısı Elini Uzat, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sinan Akçıl & Milad - Elini Uzat sözleri nelerdir? Elini Uzat şarkı sözleri nelerdir? Elini Uzat sözleri sizlerle...

Sinan Akçıl & Milad - Elini Uzat şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri ve müziği Sinan Akçıl'a aittir.

ELİNİ UZAT SÖZLERİ

Her yer yıkık

Her yer toz duman

Ben yıkık,şehir yıkık..

***

İnsanlar zor durumda

Her şey bitik

Kalbim yitik

Ama ben güçlü durmak zorundayım...

***

Hadi biraz daha sabır

Hadi benim güzel ülkem

Bu canları umutları değişmeyin yorgunluga..

***

Hadi biraz daha sabır

Hadi benim güzel ülkem

Bi yanları güler belki değişmeyin yorgunluğa..

***

Hadi umut hadi çık gel..

Yatağımda üşütme dur hadi bize son kez

Elini uzat...

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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