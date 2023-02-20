Sinan Akçıl & Milad - Elini Uzat sözleri! 'Elini Uzat' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Sinan Akçıl ve Milad 'ın yeni şarkısı Elini Uzat, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sinan Akçıl & Milad - Elini Uzat sözleri nelerdir? Elini Uzat şarkı sözleri nelerdir? Elini Uzat sözleri sizlerle...
Sinan Akçıl & Milad - Elini Uzat şarkısının tüm sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri ve müziği Sinan Akçıl'a aittir.
ELİNİ UZAT SÖZLERİ
Her yer yıkık
Her yer toz duman
Ben yıkık,şehir yıkık..
***
İnsanlar zor durumda
Her şey bitik
Kalbim yitik
Ama ben güçlü durmak zorundayım...
***
Hadi biraz daha sabır
Hadi benim güzel ülkem
Bu canları umutları değişmeyin yorgunluga..
***
Hadi biraz daha sabır
Hadi benim güzel ülkem
Bi yanları güler belki değişmeyin yorgunluğa..
***
Hadi umut hadi çık gel..
Yatağımda üşütme dur hadi bize son kez
Elini uzat...