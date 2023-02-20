Sinan Akçıl & Milad - Elini Uzat sözleri! 'Elini Uzat' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Sinan Akçıl ve Milad 'ın yeni şarkısı Elini Uzat, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Sinan Akçıl & Milad - Elini Uzat sözleri nelerdir? Elini Uzat şarkı sözleri nelerdir? Elini Uzat sözleri sizlerle...