Sinan Akçıl & İrem Derici & Mustafa Ceceli - Efkar Gecesi sözleri! 'Efkar Gecesi' şarkı sözleri nelerdir?

Sinan Akçıl, İrem Derici ve Mustafa Ceceli'nin birlikte söyledikleri Efkar Gecesi şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Efkar Gecesi sözleri nelerdir? Efkar Gecesi şarkı sözleri nedir?

Sinan Akçıl & İrem Derici & Mustafa Ceceli - Efkar Gecesi sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sinan Akçıl'a aittir.

EFKAR GECESİ ŞARKI SÖZLERİ

Bitse bu hikaye

Varsın bu gönülde

Dinlemez kalbim

İstemez kalbim

Dön gel bir an önce

Aklım düzelince

Anlatır herkes

Anlamaz derdim

***

Bu geceden sonra

Bizi ancak her gün sevmek kurtarır

***

Hiçbir şey yokken ortada

Sebep ne anlamıyorum

Ben aşkı kaybedenlere

Bir saygı duyamıyorum

Bu gece efkar gecesi

Acılarımı sayalım

Dön geri bizde duralım

***

Hiçbir şey yokken ortada

Sebep ne anlamıyorum

Ben aşkı kaybedenlere

Bir saygı duyamıyorum

Bu gece efkar gecesi

Acılarımı sayalım

Dön geri bizde duralım

Bir sözünle senin olayım

***

Bu geceden sonra

Bizi ancak her gün sevmek kurtarır

***

Hiçbir şey yokken ortada

Sebep ne anlamıyorum

Ben aşkı kaybedenlere

Bir saygı duyamıyorum

Bu gece efkar gecesi

Acılarımı sayalım

Dön geri bizde duralım

***

Hiçbir şey yokken ortada

Sebep ne anlamıyorum

Ben aşkı kaybedenlere

Bir saygı duyamıyorum

Bu gece efkar gecesi

Acılarımı sayalım

Dön geri bizde duralım

Bir sözünle senin olayım