Sinan Akçıl & İrem Derici & Mustafa Ceceli - Efkar Gecesi sözleri! 'Efkar Gecesi' şarkı sözleri nelerdir?
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Sinan Akçıl, İrem Derici ve Mustafa Ceceli'nin birlikte söyledikleri Efkar Gecesi şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Efkar Gecesi sözleri nelerdir? Efkar Gecesi şarkı sözleri nedir?
Sinan Akçıl & İrem Derici & Mustafa Ceceli - Efkar Gecesi sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Sinan Akçıl'a aittir.
EFKAR GECESİ ŞARKI SÖZLERİ
Bitse bu hikaye
Varsın bu gönülde
Dinlemez kalbim
İstemez kalbim
Dön gel bir an önce
Aklım düzelince
Anlatır herkes
Anlamaz derdim
***
Bu geceden sonra
Bizi ancak her gün sevmek kurtarır
***
Hiçbir şey yokken ortada
Sebep ne anlamıyorum
Ben aşkı kaybedenlere
Bir saygı duyamıyorum
Bu gece efkar gecesi
Acılarımı sayalım
Dön geri bizde duralım
***
Hiçbir şey yokken ortada
Sebep ne anlamıyorum
Ben aşkı kaybedenlere
Bir saygı duyamıyorum
Bu gece efkar gecesi
Acılarımı sayalım
Dön geri bizde duralım
Bir sözünle senin olayım
***
Bu geceden sonra
Bizi ancak her gün sevmek kurtarır
***
Hiçbir şey yokken ortada
Sebep ne anlamıyorum
Ben aşkı kaybedenlere
Bir saygı duyamıyorum
Bu gece efkar gecesi
Acılarımı sayalım
Dön geri bizde duralım
***
Hiçbir şey yokken ortada
Sebep ne anlamıyorum
Ben aşkı kaybedenlere
Bir saygı duyamıyorum
Bu gece efkar gecesi
Acılarımı sayalım
Dön geri bizde duralım
Bir sözünle senin olayım