Bir süredir birlikte düet yaptığı eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşayan Sinan Akçıl'ın adı Defne Samyeli ile aşk dedikodularına karıştı. Sevenleri ise arama motorlarında Sinan Akçıl Defne Samyeli sevgili mi? Defne Samyeli sevgilisi kim? sorularını araştırdı.

Oyuncu Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip boşandıktan sonra 'Survivor 2021' yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu'yla yeni bir aşka yelken açan Sinan Akçıl'ın adı son olarak şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli ile anılmıştı. Kıbrıs'ta konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl, aşk iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu. Peki, Sinan Akçıl Defne Samyeli sevgili mi? Defne Samyeli sevgilisi kim?

SİNAN AKÇIL DEFNE SAMYELİ SEVGİLİ Mİ?

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sinan Akçıl "Defne Samyeli ile aşk yaşadığım iddiaları kesinlikle doğru değil. Ben sürekli üreten ve göz önünde olan bir adamım, bu tarz haberlerin çıkması beni şaşırtmıyor." diyerek konuya açıklık getirdi. Akçıl merakla beklenen ve birçok ünlü ile düet yaptığı 'Piyanist 3' albümünün çıkış tarihini de ilk defa açıkladı. Ünlü şarkıcı 20 Şubat'ta albümün müzikseverler ile buluşacağını söyledi. Akçıl 2023 yılında evlilik düşünmediğini her yıl evlenen adam konumuna düşmek istemediğini söyleyerek herkesi güldürdü.

Başarılı şarkıcı "Bir gün baba olmak isterim, yanaklarını sıkabileceğim ve müzikal genlerimi aktarabileceğim bir evladım olmasını gerçekten çok isterim" diyerek babalık özlemini de dile getirdi. Yavru Vatan Kıbrıs'ı çok sevdiğini ve buradan ev almak istediğini söyleyen Akçıl tüm sevenlerine güzel bir yıl dileyerek sözlerini noktaladı.