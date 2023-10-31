Sina Çölü, Sina Yarımadasında bulunan ve Afrika kıtası ile Arap Yarımadası arasında bir platodur. Coğrafi olarak Asya kıtasına dahildir. Sina Çölü nerede, nasıl gidilir ve Sina Çölü hangi ülkeye aittir olduğu merak ediliyor. Sina yarımadası, genelde çöllerle ve yüksek dağlarla kaplıdır. Peki, Sina Çölü nerede, nasıl gidilir? Sina Çölü hangi ülkeye aittir?

Sina Çölü nerede, nasıl gidilir? Sina Çölü hangi ülkeye aittir?

Sina Çölü nerede, nasıl gidilir ve Sina Çölü hangi ülkeye aittir olduğu araştırılıyor. İsrail hükümetinin Gazze'deki 2.3 milyon kişinin, Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı. Ardından, Sina Çölü'nün nerede olduğu gündeme geldi. Sina Çölü nerede, nasıl gidilir? Sina Çölü hangi ülkeye aittir? Detaylar haberimizdedir…

SİNA ÇÖLÜ NEREDE?

Sina Yarımadası, Mısır'da bir yarımadadır. Sina yarımadası, kuzeyde Akdeniz, batıda Süveyş Kanalı ve körfezi, doğuda İsrail- Mısır sınırı ve Akabe Körfezi ile çevrilidir. Yarımadanın yüzölçümü yaklaşık olarak 61.000 km²'dir. Sina yarımadası, Afrika kıtası ile Arap Yarımadası arasında bir platodur. Coğrafi olarak Asya kıtasına dahildir.

Sina yarımadası, genelde çöllerle ve yüksek dağlarla kaplıdır. Yarımadanın güney sahillerinde Nüveybe ve Şarm el-Şeyh yer alır. Yarımadanın doğu sınırları Büyük Rift Vadisi olarak bilinen jeolojik çatlak bölgesindedir. Bölgede madencilik faaliyeti fazla gelişmemiş olmakla beraber, kömür, manganez ve uranyum bulunur. Volkanik kaya türü kuvars bölgede rastlanılan türlerdendir.

SİNA ÇÖLÜ HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Sina yarımadası, 1260'tan 1518'e kadar Memlukler'in kontrolündeydi. Mercidâbık Savaşı ve Ridaniye Savaşı ile Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine geçti. Uzun süre Osmanlı kontrolünde kalan bölge, 1805 yılında kurulan Mısır Hidivliği'ne bağlandı. 1859 ile 1869 arasında inşa edilen Süveyş Kanalı'nın hizmete girmesinden sonra bölge İngiltere'nin dikkatini çekti. İngiltere'nin Mısır ve çevresini kontrol altına almasıyla bölge, 1914 yılında İngiltere'nin eline geçti. Bir süre İngiltere'de kalan ve 1952'de İngiltere'den bağımsızlığını ilan eden Mısır'a bağlanan yarımada, 1967'de Altı Gün Savaşı ile İsrail'in eline geçti. 1979'da Menachem Begin ile Enver Sedat arasında imzalanan İsrail-Mısır Barış Antlaşması uyarınca yarımada, Mısır'a iâde edildi.