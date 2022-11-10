Camı çekiç darbeleriyle kırarak yarattığı portrelerle tanınan İsviçreli çağdaş görsel sanatçısı Simon Berger'in, 4028 çekiç darbesiyle yarattığı Atatürk portresi, "Paramparça" isimli çalışmaya hayat verdi. Bunun ardından Simon Berger'in hayatı merak edildi. Peki, Simon Berger kimdir? Şişecam reklamında oynayan Simon Berger kaç yaşında, nereli? Simon Berger hayatı ve biyografisi nedir?

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle 1935 yılında temelleri atılan Şişecam, bu 10 Kasım'da Atatürk'ü hazırladığı özel bir filmle andı. Peki, Simon Berger kimdir? Şişecam reklamında oynayan Simon Berger kaç yaşında, nereli? Simon Berger hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SİMON BERGER KİMDİR?

1976 doğumlu Simon Berger, İsviçreli çağdaş bir görsel sanatçıdır. Camı çekiçle kırarak yapılan sanata öncülük etmesiyle tanınır. Çalışmaları dünya çapında yaygın olarak sergilendi.

Simon Berger cam üzerine ilk çalışmalarını 2017 yılında İsviçre'nin Niederönz kentindeki stüdyosunda yaptı. Sonrasında sanatı yayıldı, Avrupa'nın en büyük sokak sanatı festivali olan Grenoble-Alpes Sokak Sanatı Fest gibi birçok kurum veya etkinlik tarafından davet edildi.