Sermaye Piyasası Kurulu, Simit Sarayı halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Bu nedenle halka arza katılmak isteyen birçok kişi Simit Sarayı hangi bankalarda var? Sorusunu araştırıyor. Peki, Simit Sarayı hangi bankalarda var? Simit Sarayı halka arzına nereden, hangi bankadan alınır?

Simit Sarayı hangi bankalarda var? Sorusu, Sermaye Piyasası Kurulunun Simit Sarayı halka arz başvurusunun onaylanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Yatırımcılar Simit Sarayı halka arzına nereden, hangi bankadan alınır? Soruna internet üzerinden yanıt aramakta. Simit Sarayı halka arzın talep toplama tarihinin bitmesinin ardından borsada işlem görmesi bekleniyor. Peki, Simit Sarayı hangi bankalarda var? Simit Sarayı halka arzına nereden, hangi bankadan alınır?

SİMİT SARAYI HANGİ BANKALARDA VAR?

Simit Sarayı, 21-22 Eylül tarihleri arasında A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek. Simit Sarayı 10,24 TL'den halka arz olacak ve ayrıca hisse kodu #DMRGD olarak belirlendi. Bu kapsamda Simit Sarayını alabileceğiniz bankalar şunlardır;

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.