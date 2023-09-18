Halka arz takip eden vatandaşlar Simit Sarayı halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Simit Sarayı halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Arama motorlarında ise Simit Sarayı halka arz ne zaman talep toplayacak? Oransal mı, eşit dağıtım mı? soruları aratıldı.

Simit Sarayı halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Simit Sarayı kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Simit Sarayı halka arz ne zaman talep toplayacak? Oransal mı, eşit dağıtım mı? sorularını merak ediyor. İşte Simit Sarayı alabileceğiniz bankalar!

SİMİT SARAYI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Simit Sarayı, halka arz tarihi 21-22 Eylül olarak belirlendi.

SİMİT SARAYI HANGİ BANKALARDA VAR?

Simit Sarayı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

SİMİT SARAYI NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Simit Sarayı halka arzın talep toplama tarihinin bitmesinin ardından borsada işlem görmesi bekleniyor.

SİMİT SARAYI HİSSE FİYATI NE?

Simit Sarayı 10,24 TL'den halka arz olacak.

SİMİT SARAYI HALKA HİSSE KODU NE?

Simit Sarayı hisse kodu #DMRGD olarak belirlendi.

SİMİT SARAYI KAÇ LOT VERİYOR?

Simit Sarayı şirketi 75,000,000 lot veriyor.

SİMİT SARAYI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Simit Sarayı, halka arz sürecine giriş yapıyor. Buna göre DMR Unlu Mamüller Şirketi bilinen marka ismiyle Simit Sarayı halka arz oluyor. Simit Sarayı olarak araştırmasını gerçekleştirmekte olan birçok kişi bu nedenle halka arza katılırken güçlük çekebiliyor. Dmr Unlu Mamüller yani Simit Sarayı'nın, onaylı izahnamesinin açıklanmasının ardından Simit Sarayı katılım endeksine uygun olduğu netleşti.

HALKA ARZ NEDİR?

Halka arz, hisse senetlerinin çok sayıda ve önceden bilinmeyen yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı olarak tanımlanabilir.

İnternet üzerindeki çeşitli kaynaklarda, Şirketlerin kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla özkaynak yoluyla senet ihraç ederek (fonlama) kaynak sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bunun dışında, şirketlerin kaynak ihtiyaçlarını karşılamak için yabancı kaynaklardan borç alması da mümkündür.

Halka Arz Yöntemleri

Halka arz yöntemleri 3 Nisan 2010 tarihinde, Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği ile düzenlenmiştir.

İlgili tebliğ üç farklı halka arz yöntemi içermektedir:

Borsa'da Satış Yöntemi: Sermaye piyasası araçlarının ilgili Borsa düzenlemeleri çerçevesinde Borsa'da satışa sunulmasını,

Talep Toplama Yöntemi: Yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin taleplerinin toplanarak bu taleplerin önceden belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi yoluyla satışını,

Talep Toplanmaksızın Satış Yöntemi: Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklardan, nitelikleri belirlenmiş ortaklıklar dışında kalanların paylarının kendileri ya da aracı kuruluşlar vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplanmaksızın halka arz yoluyla satışını ifade eder.