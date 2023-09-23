Simit Sarayı halka arz ne zaman işlem görecek? Kaç lot verir, hisse kodu ne? Simit Sarayı halka arz hisse fiyatı ne kadar?

Halka arz takip eden vatandaşlar Simit Sarayı halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Simit Sarayı halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Arama motorlarında ise Simit Sarayı halka arz ne zaman? Kaç lot verir, hisse kodu ne? Simit Sarayı halka arz hisse fiyatı ne kadar? soruları aratıldı.

Simit Sarayı halka arz ne zaman borsada işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Simit Sarayı kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Simit Sarayı halka arz ne zaman? Kaç lot verir, hisse kodu ne? Simit Sarayı halka arz hisse fiyatı ne kadar? sorularını merak ediyor. İşte Simit Sarayı alabileceğiniz bankalar!

SİMİT SARAYI HALKA ARZ NE ZAMAN?

Simit Sarayı, halka arz tarihi 21-22 Eylül olarak belirlendi.

SİMİT SARAYI HANGİ BANKALARDA VAR?

Simit Sarayı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

SİMİT SARAYI NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Simit Sarayı halka arzın talep toplama tarihinin bitmesinin ardından borsada işlem görmesi bekleniyor.

SİMİT SARAYI HİSSE FİYATI NE?

Simit Sarayı 10,24 TL'den halka arz olacak.

SİMİT SARAYI HALKA HİSSE KODU NE?

Simit Sarayı hisse kodu #DMRGD olarak belirlendi.

SİMİT SARAYI KAÇ LOT VERİYOR?

Simit Sarayı şirketi 75,000,000 lot veriyor.

SİMİT SARAYI KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Simit Sarayı, halka arz sürecine giriş yapıyor. Buna göre DMR Unlu Mamüller Şirketi bilinen marka ismiyle Simit Sarayı halka arz oluyor. Simit Sarayı olarak araştırmasını gerçekleştirmekte olan birçok kişi bu nedenle halka arza katılırken güçlük çekebiliyor. Dmr Unlu Mamüller yani Simit Sarayı'nın, onaylı izahnamesinin açıklanmasının ardından Simit Sarayı katılım endeksine uygun olduğu netleşti.