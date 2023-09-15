SİMİT SARAYI HALKA ARZ | DMR Simit Sarayı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?

Simit Sarayı, SPK onayı ile halka arz edilmeye hazırlanıyor. SPK'nın onay kararının açıklanmasının ardından, "Simit Sarayı halka arzı ne zaman gerçekleşecek?" sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti. Simit Sarayı'nın halka arz fiyatı hisse başına 10,24 TL olarak belirlendi ve satılacak olan paylar adil bir şekilde dağıtılacak. Peki, DMR Simit Sarayı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Simit Sarayı'nın borçsuz bir şirket olduğu, ayrıca DMR'nin Simit Sarayı markasının 30 yıllık isim hakkına sahip olduğu bilgisine ulaşıldı. Bu önemli gelişmeler, Simit Sarayı'nın halka arz sürecini daha da dikkat çekici hale getiriyor. SPK tarafından onaylanan Simit Sarayı halka arzının büyüklüğü 768 milyon TL'dir. Peki,SİMİT SARAYI HALKA ARZ ne zaman? DMR Simit Sarayı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

SİMİT SARAYI HALKA ARZ OLUYOR

Simit Sarayı, halka arz sürecine giriş yapıyor! DMR Simit Sarayı'nın halka arzı onaylandı ve işte detaylar:

Hisse Fiyatı: Simit Sarayı halka arz hisse fiyatı 10,24 TL olarak belirlendi.

Dağıtım: Satılacak olan paylar tamamen eşit bir şekilde dağıtılacak.

Onay: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin halka arzına onay verdi.

Borsada İşlem: Halka arz sonrası Simit Sarayı Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Talep Toplama Tarihleri: DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin halka arzında talep toplama tarihi henüz belirlenmedi, ancak detaylar geldikçe haber güncellenecek.

Toplam Değer: Şirketin toplam değeri 1 milyar 897 milyon TL ve halka arzla toplanacak miktar 768 milyon TL olacak.

Kullanım Alanları: Halka arz geliri, donuk ürünlerin üretimi, taşınması için makine yatırımları ve zor pazarlara kolay ürün tedariki için soğuk zincir yatırımları gibi ihracat odaklı yatırımlara yönlendirilecek.

Re-Pie Ortaklığı: DMR, Simit Sarayı markasının 30 yıllık isim hakkı sahibi olup borçsuz bir şirkettir. Simit Sarayı'nın mağazaları da halka açılacak.

Simit Sarayı halka arzı hakkındaki daha fazla ayrıntı ve talep toplama tarihleri, resmi kaynaklar tarafından ilerleyen günlerde duyurulacaktır.