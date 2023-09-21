Simit Sarayı DMR halk arz kaç lot verir? Simit Sarayı hisse fiyatı ne?
Simit Sarayı'nın üretici şirketi olan DMR halk arzı ile ilgili detayları açıkladı. Yatırımcılar ve piyasa uzmanları, Simit Sarayı'nın bu hamlesini yakından takip ediyor. Peki, Simit Sarayı DMR halk arz kaç lot verir? Simit Sarayı hisse fiyatı ne? İşte detaylar...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Simit Sarayı'nın da üretici şirketi olan DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. DMR halka arz kaç lot verir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Simit Sarayı hisse fiyatı ne kadar olacak merak konusu oldu. Peki, Simit Sarayı DMR halk arz kaç lot verir? Simit Sarayı hisse fiyatı ne? Detaylar haberimizde...
DMR Unlu Mamuller hissesi 10,24 TL'den halka arz olacak.
DMR halka arz eşit dağıtım olacak.
DMR Halka arz 75.000.000 lot veriyor.