Simit Sarayı DMR halk arz kaç lot verir? Simit Sarayı hisse fiyatı ne?

Simit Sarayı'nın üretici şirketi olan DMR halk arzı ile ilgili detayları açıkladı. Yatırımcılar ve piyasa uzmanları, Simit Sarayı'nın bu hamlesini yakından takip ediyor. Peki, Simit Sarayı DMR halk arz kaç lot verir? Simit Sarayı hisse fiyatı ne? İşte detaylar...