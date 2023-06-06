Şarkıları ve sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından sıkça söz ettiren Simge Sağın bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile Simge Sağın'ın sevgili olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Simge Sağın ve Icardi sevgili mi? Simge sevgilisi kim?

Hayal gerçek oldu, yer yerinden oynadı! Icardi ve Simge Sağın'dan 'Aşkın Olayım' düeti

Simge Sağın ve Icardi sevgili mi? Simge sevgilisi kim? soruları gündemde yer alıyor. Ünlü popçu Simge Sağın ile Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'nin sevgili olup olmadığı araştırılıyor. Arama motorlarında ise Simge Sağın ve Icardi sevgili mi? Simge sevgilisi kim? soruları aratılıyor.

SİMGE SAĞIN VE ICARDİ SEVGİLİ Mİ?

23'üncü şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın özel gecesinde Mauro Icardi ve Simge Sağın sahneye birlikte çıktı. İkili, "Aşkın Olayım" şarkısını söyleyerek tribünleri coşturdu.

Simge Sağın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu sıralar sevgilim yok maalesef, keşke olsaydı. Ve buradan adaylara sesleniyorum; ellerini çabuk tutsunlar, artık çok sıkıldım. Yeter bu yalnızlık" demişti.

Icardi ise Wanda Nara ile evlidir.