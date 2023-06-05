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Simge Sağın sevgilisi var mı? Simge Sağın sevgilisi kim?

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Simge Sağın sevgilisi var mı? Simge Sağın sevgilisi kim? soruları sıkça gündeme geliyor. Şarkıları ve sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından sıkça söz ettiren Simge Sağın bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. Peki, Simge Sağın sevgilisi var mı? Simge Sağın sevgilisi kim?

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Ünlü popçu Simge Sağın ile şarkıcı Koray Avcı'nın bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadıkları iddia edildi. Simge Sağın sevgilisi var mı? Simge Sağın sevgilisi kim? soruları gündeme geliyor. Simge Sağın sevgilisi var mı? Simge Sağın sevgilisi kim? merak ediliyor. Simge Sağın sevgilisi var mı? Simge Sağın sevgilisi kim? Detaylar haberimizdedir…

SİMGE SAĞIN SEVGİLİSİ VAR MI?

Ünlü popçu Simge Sağın ile şarkıcı Koray Avcı'nın bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadıkları iddia edildi. Sağın'ın menajeri, kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasını yalanladı. Uzun bir süredir teknede yaşayan Koray Avcı ile Simge Sağın'ın yakınlaştığı ve bir süredir gizlice aşk yaşadığı iddia edildi. Simge Sağın'ın menajeri Özgür Aras ise çıkan aşk iddiasının ardından yaptığı açıklamada "Sanatçım Simge Sağın hakkında bugün basında çıkan aşk haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diyerek söylentileri yalanladı.

Simge Sağın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu sıralar sevgilim yok maalesef, keşke olsaydı. Ve buradan adaylara sesleniyorum; ellerini çabuk tutsunlar, artık çok sıkıldım. Yeter bu yalnızlık" demişti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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