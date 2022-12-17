İstanbul'da dün gece vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlanan sevilen şarkıcı Simge Sağın, hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar, Simge Sağın sağlık durumu nasıl, hastalandı mı, iyileşti mi? Simge Sağın'ın konseri neden iptal oldu? Simge Sağın'ın hastalığı ne? merak ediyor. Peki, Simge Sağın'ın son durumu nasıl? İşte detaylar...

Simge Sağın'ın konseri neden iptal oldu? Simge Sağın'ın konseri ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Simge Sağın'ın sağlık durumu nasıl? Simge Sağın hastalandı mı, hastalığı nedir? Ayrıntılar yazımızda...

SİMGE SAĞIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL, İYİLEŞTİ Mİ?

İstanbul'da dün gece vereceği konsere 15 dakika kala rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Simge Sağın, Instagram hesabından son durumu hakkında bilgi verdi. Viral enfeksiyon olduğunu söyleyen Sağın, "Şimdi evdeyim. Dinleniyorum, iyiyim. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından son durumu hakkında bilgi veren Simge Sağın, "Herkese merhaba. Dün akşam konsere 15 dakika kala rahatsızlandım ve ne yazık ki konserimizi gerçekleştiremedik. Viral bir enfeksiyon varmış. Şimdi evdeyim. Dinleniyorum, iyiyim. Mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Lütfen sizde dikkat edin. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Hasta yatağından dün video paylaşan Sağın, "Bu akşam Vadistanbul Jolly Joker konserime çıkmama son 15 dakika kala inanılmaz bir mide bulantısı oldu. İstifra etmeye başladım. Şu an hastanedeyim. Gerçekten iyi değilim. Beni bilenler bile ne olursun sahneye mutlaka çıkarım. 6 Ocak'ta görüşmek üzere... Hepinizden özür diliyorum" demişti.

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge (d. 8 Ağustos 1981), Türk şarkıcı. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

Şişli, İstanbul'da doğan Simge, liseden sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi aldı. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı.