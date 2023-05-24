Şarkıları ve sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından sıkça söz ettiren Simge Sağın bu sefer de özel hayatıyla gündem oldu. Hayranları ise arama motorlarında Simge Sağın Koray Avcı sevgili mi? Simge Sağın sevgilisi kim? sorularına yanıt aradı.

Simge Sağın ve Koray Avcı aşk mı yaşıyor? Menajerden jet yalanlama geldi

Simge Sağın Koray Avcı sevgili mi? sorusunu araştırılıyor. Ünlü popçu Simge Sağın ile şarkıcı Koray Avcı'nın bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadıkları iddia edildi. Merak edilenler arasında ise Simge Sağın Koray Avcı sevgili mi? Simge Sağın sevgilisi kim? soruları yer aldı.

SİMGE SAĞIN İLE KORAY AVCI SEVGİLİ Mİ?

Ünlü popçu Simge Sağın ile şarkıcı Koray Avcı'nın bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşadıkları iddia edildi. Sağın'ın menajeri, kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasını yalanladı. Uzun bir süredir teknede yaşayan Koray Avcı ile Simge Sağın'ın yakınlaştığı ve bir süredir gizlice aşk yaşadığı iddia edildi. Simge Sağın'ın menajeri Özgür Aras ise çıkan aşk iddiasının ardından yaptığı açıklamada "Sanatçım Simge Sağın hakkında bugün basında çıkan aşk haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" diyerek söylentileri yalanladı.

Simge Sağın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Şu sıralar sevgilim yok maalesef, keşke olsaydı. Ve buradan adaylara sesleniyorum; ellerini çabuk tutsunlar, artık çok sıkıldım. Yeter bu yalnızlık" demişti.