Simge Sağın "Çapkınca" şarkı sözleri ne? Simge "Çapkınca" şarkı sözleri!
Gündem Haberleri
Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge (d. 8 Ağustos 1981), Türk şarkıcıdır. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi. Yeni çıkan şarkısının ardından ise Simge Sağın "Çapkınca" şarkı sözleri ne? Simge "Çapkınca" şarkı sözleri! araması yapıldı.
Simge Sağın"Çapkınca" şarkı sözleri ne? Simge "Çapkınca" şarkı sözleri! araması yapılıyor. Simge Sağın, 8 Ağustos 1981'de Kurtuluş, Şişli'de Arnavut bir anne ile Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen ünlü ismin yeni şarkısının çıkmasının ardından Simge Sağın "Çapkınca" şarkı sözleri ne? Simge "Çapkınca" şarkı sözleri! araması yapıldı.
SİMGE SAĞIN "ÇAPKINCA" ŞARKI SÖZLERİ NE?
En doğru anda, yanı başımda
beliriverdin çapkınca
Yoksa kader seni mi bana, e kabul o zaman
Bildiğin akışma
Dokunduğunda
Düşüme sızdın arsızca
Hisler kıyak, aşk yolunda
Koy ver gitsin, korkma kalbim
Buldum bu defa, gitmem bi daha
Sanmam ki sen de beni küstürme sana
Gel düşünme binelim arabaya
Delirip delirip gidelim oraya
Sevişe sevişe, hadi bi daha de
Varalım sahildeki yerimize
Hadi Gel düşünme binelim arabaya
Delirip delirip gidelim oraya
Sevişe sevişe, hadi bi daha de
Varılır sahildeki yerimize