Simge Sağın ya da sahne adıyla Simge (d. 8 Ağustos 1981), Türk şarkıcıdır. 2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi. Yeni çıkan şarkısının ardından ise Simge Sağın "Çapkınca" şarkı sözleri ne? Simge "Çapkınca" şarkı sözleri! araması yapıldı.

Simge Sağın"Çapkınca" şarkı sözleri ne? Simge "Çapkınca" şarkı sözleri! araması yapılıyor. Simge Sağın, 8 Ağustos 1981'de Kurtuluş, Şişli'de Arnavut bir anne ile Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen ünlü ismin yeni şarkısının çıkmasının ardından Simge Sağın "Çapkınca" şarkı sözleri ne? Simge "Çapkınca" şarkı sözleri! araması yapıldı.

SİMGE SAĞIN "ÇAPKINCA" ŞARKI SÖZLERİ NE?

En doğru anda, yanı başımda

beliriverdin çapkınca

Yoksa kader seni mi bana, e kabul o zaman

Bildiğin akışma

Dokunduğunda

Düşüme sızdın arsızca

Hisler kıyak, aşk yolunda

Koy ver gitsin, korkma kalbim

Buldum bu defa, gitmem bi daha

Sanmam ki sen de beni küstürme sana

Gel düşünme binelim arabaya

Delirip delirip gidelim oraya

Sevişe sevişe, hadi bi daha de

Varalım sahildeki yerimize

Hadi Gel düşünme binelim arabaya

Delirip delirip gidelim oraya

Sevişe sevişe, hadi bi daha de

Varılır sahildeki yerimize