Simge - Harcandıkça sözleri! Harcandıkça şarkı sözleri nelerdir? Harcandıkça söz ve müzik kime ait?

Simge'nin yeni şarkısı Harcandıkça, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Harcandıkça sözleri nelerdir? Simge - Harcandıkça şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Simge - Harcandıkça şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Onurr'a aittir.

SİMGE - HARCANDIKÇA ŞARKI SÖZLERİ

Bir kerecik bile üzülme diye

Kimleri susturdum da niye

Sonunda el gibi, uyutulup tabi, Yapayalnızım sevgide

***

Aldanıp güllere, hele o gül yüze

Vazgeçip kendimden bile

Bir dolu arkadaş unutulup tabi,

Kaldık mı biçare yine

***

Tek kötü söz söylemeden

Heveslerine offf demeden

Güzelim aşkımız vakti dolmadan

Nasıl da soldu, yeşermeden

***

Uçuyordum kollarında

Sonsuz sandığım rüyanda

Uçurumlardan ittin bir anda!

***

Durma, yorulma

Anladım herşey ne kadar da uzakta

Son söz gereksiz

Anlamadan biz harcandıkça