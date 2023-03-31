Simge - Harcandıkça sözleri! Harcandıkça şarkı sözleri nelerdir? Harcandıkça söz ve müzik kime ait?
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Simge'nin yeni şarkısı Harcandıkça, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Harcandıkça sözleri nelerdir? Simge - Harcandıkça şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Simge - Harcandıkça şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Onurr'a aittir.
SİMGE - HARCANDIKÇA ŞARKI SÖZLERİ
Bir kerecik bile üzülme diye
Kimleri susturdum da niye
Sonunda el gibi, uyutulup tabi, Yapayalnızım sevgide
***
Aldanıp güllere, hele o gül yüze
Vazgeçip kendimden bile
Bir dolu arkadaş unutulup tabi,
Kaldık mı biçare yine
***
Tek kötü söz söylemeden
Heveslerine offf demeden
Güzelim aşkımız vakti dolmadan
Nasıl da soldu, yeşermeden
***
Uçuyordum kollarında
Sonsuz sandığım rüyanda
Uçurumlardan ittin bir anda!
***
Durma, yorulma
Anladım herşey ne kadar da uzakta
Son söz gereksiz
Anlamadan biz harcandıkça