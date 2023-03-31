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Simge - Harcandıkça sözleri! Harcandıkça şarkı sözleri nelerdir? Harcandıkça söz ve müzik kime ait?

Simge - Harcandıkça sözleri! Harcandıkça şarkı sözleri nelerdir? Harcandıkça söz ve müzik kime ait?

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Simge'nin yeni şarkısı Harcandıkça, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Harcandıkça sözleri nelerdir? Simge - Harcandıkça şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Simge - Harcandıkça şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Onurr'a aittir.

SİMGE - HARCANDIKÇA ŞARKI SÖZLERİ

Bir kerecik bile üzülme diye

Kimleri susturdum da niye

Sonunda el gibi, uyutulup tabi, Yapayalnızım sevgide

***

Aldanıp güllere, hele o gül yüze

Vazgeçip kendimden bile

Bir dolu arkadaş unutulup tabi,

Kaldık mı biçare yine

***

Tek kötü söz söylemeden

Heveslerine offf demeden

Güzelim aşkımız vakti dolmadan

Nasıl da soldu, yeşermeden

***

Uçuyordum kollarında

Sonsuz sandığım rüyanda

Uçurumlardan ittin bir anda!

***

Durma, yorulma

Anladım herşey ne kadar da uzakta

Son söz gereksiz

Anlamadan biz harcandıkça

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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