Simge Barankoğlu kimdir? Simge Barankoğlu kaç yaşında nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Simge Barankoğlu merak konusu oldu. İşte Simge Barankoğlu hakkında merak edilen Simge Barankoğlu kimdir, Simge Barankoğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SİMGE BARANKOĞLU KİMDİR?

Adnan Menderes Üniversitesi mezunu olan 1995 doğumlu Simge Barankoğlu, aslen İzmir Ödemiş'lidir. Sosyal medya hesabı üzerinden cesur pozlar ve videolar paylaşan Simge Barankoğlu, 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?' sözleriyle yeni bir akım başlatmıştı. İnsanlar sosyal medyada Simge'nin videosunu o dönemde taklit etmeye başlamıştı.

Haberler.com - Gündem