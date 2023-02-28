Simge - Aşkın Olayım sözleri nelerdir? 'Aşkın Olayım' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Simge'nin en beğenilen şarkılarından olan Aşkın Olayım şarkısının sözleri nelerdir merak edildi. Aşkın Olayım şarkısı 23 Şubat 2019 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı toplamda 50 milyon izlenme ve 260 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Aşkın Olayım sözleri nedir? Aşkın Olayım sözleri sizlerle...
Simge - Aşkın Olayım şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Onurr'a aittir. Şarkı sözleri yazımızda...
SİMGE AŞKIN OLAYIM ŞARKI SÖZLERİ
- İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?
- Bizden uzak olsun keder
- Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor
- Söylerim günde bin kere
- Yüzün gülünce güneş doğar ya
- Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
- İşte seninle bir ömür böyle
- Güller, güneşler dolup ellerimizde
- Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce
- Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince
- Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet
- Gel bir sarayım, aşkın olayım
- Gel bir sarayım, aşkın olayım
- İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n'aber?
- Bizden uzak olsun keder
- Sormana hiç gerek yok, yanmışım tarifi zor
- Söylerim günde bin kere
- Yüzün gülünce güneş doğar ya
- Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda
- İşte seninle bir ömür böyle
- Güller, güneşler dolup ellerimizde
- Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce
- Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince
- Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet
- Gel bir sarayım, aşkın olayım
- Söylenmedi hiç sana layık düşler, benden önce
- Tutsak yüreğim, biliyorsun sen de ince ince
- Yangın yeri hep buralar sayende, yok şikayet
- Gel bir sarayım, aşkın olayım
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Aşkın Olayım şarkısı 2019 yılında çıksa da günümüzde oldukça popüler. Şarkının Galatasaraylı İcardi'nin etkisiyle günümüzde oldukça popüler hale geldiği düşünülüyor. Aşkın Olayım şarkısı sadece Youtube üzerinden 50 milyon izlendi.