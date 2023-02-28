Simge - Aşkın Olayım sözleri nelerdir? 'Aşkın Olayım' şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler!

Simge'nin en beğenilen şarkılarından olan Aşkın Olayım şarkısının sözleri nelerdir merak edildi. Aşkın Olayım şarkısı 23 Şubat 2019 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Şarkı toplamda 50 milyon izlenme ve 260 bin beğeni almıştır. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Aşkın Olayım sözleri nedir? Aşkın Olayım sözleri sizlerle...