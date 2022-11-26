Türk moda tasarımcılarından Simay Bülbül, koleksiyonlarında ağırlıklı olarak deriyi kullanarak Türkiye'nin çok güçlü olduğu bir sektöre farklı bir perspektif getiriyor. Hayatı merak edilen Simay Bülbül araştırılıyor. Peki, Simay Bülbül kimdir? Simay Bülbül kaç yaşında, nereli? Simay Bülbül hayatı ve biyografisi nedir?

Bülbül çeşitli firmalara tasarım ve marka danışmanlığı hizmeti vermenin yanı sıra eğitim, film, dizi ve klip projelerine de styling ve kostüm yapıyor. Peki, Simay Bülbül kimdir? Simay Bülbül kaç yaşında, nereli? Simay Bülbül hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

SİMAY BÜLBÜL KİMDİR?

Türk moda tasarımcılarından Simay Bülbül, koleksiyonlarında ağırlıklı olarak deriyi kullanarak Türkiye'nin çok güçlü olduğu bir sektöre farklı bir perspektif getiriyor.

İngiltere ve Hollanda'da aldığı eğitimde kazandığı vizyonunu ve tasarım alanında yaptığı çalışmalara dayanan birikimlerini kendi koleksiyonlarında bir araya getiren Bülbül ayrıca çeşitli firmalara tasarım ve marka danışmanlığı hizmeti vermenin yanı sıra eğitim, film, dizi ve klip projelerine de styling ve kostüm yapmaktadır.

2003 Derisigner (Deri Tasarım Yarışması) Türkiye birincisi olan Simay Bülbül, tekstil ürünleriyle bir bütünlük içinde tamamladığı deri koleksiyonlarıyla sadelik ve farklılığı bir araya getiriyor.

2001 yılından beri moda sektörünün içinde aktif olarak çalışan Simay Bülbül, ilk olarak 2007 yılında kendi adıyla ve etiketiyle tasarımlar yapmaya başladı. Markasının kimliğini en iyi yansıtan "sokakların dokusu" olduğuna inanan tasarımcı, kendi yolunu arayan veya bulmuş olan, tasarımı hisseden, kalıpların dışında yaşamayı seven kadınları giydiriyor.

2010 İstanbul Kültür Başkenti projeleri kapsamında Türkiye'yi temsil etmek üzere, Almanya'nın Ruhr kentinde de bir defile gerçekleştiren Simay Bülbül, 2011 yılında Saraybosna'da gerçekleştirdiği defilenin ardından Türkiye'yi temsilen Kore'de Dünya fuarında Ece koleksiyonunu sundu.

2012 yılından beri Moda tasarımcıları yönetim kurulu üyesi olarak görev almakta olan Simay Bülbül Kırmızı Çocuklar Derneğinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Moda tasarımı dışında birçok markaya proje tasarlayan Fikriperver ajansının sahibi olan Simay Bülbül Perveran , Muhterif , Kskm, Kırmızı karavan markalarının kurucu ortağıdır.