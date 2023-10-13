Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni makam aracı olarak kullanılacağını açıkladı. Kalay, Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde gerçekleştirilen yerli otomobil projesine emeği geçenlere teşekkür etti.

Simav Belediyesi, yerli ve milli otomobil Togg'u makam aracı olarak kullanacak

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Simav Belediyesinde yeni makam aracı olarak kullanılacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, "Milli gururumuz, Türkiye'nin markası Togg'a kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Yerli ve milli aracımız Togg, Simav Belediye'mize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yerli ve milli otomobil projesinde emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA