Silvan'da otomobil manda sürüsüne çarptı: 2 yaralı, 3 manda öldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan manda sürüsüne çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, 3 manda hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı Karacalar Köyü yolunda meydana geldi. M.K. idaresindeki 72 DC 867 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan manda sürüsüne çarptı. Kazada sürücü ile otomobildeki İ.Ç. yaralanırken, 3 manda öldü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen mandalar ise yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.