Şilofta tarifi! Masterchef Şilofta nasıl yapılır? 22 Aralık Şilofta tatlı tarifi! Masterchef Şilofta için gerekli malzemeler! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şilofta tarifi! Masterchef Şilofta nasıl yapılır? 22 Aralık Şilofta tatlı tarifi! Masterchef Şilofta için gerekli malzemeler!

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Şilofta tarifi! Masterchef Şilofta nasıl yapılır? 22 Aralık Şilofta tatlı tarifi! Masterchef Şilofta için gerekli malzemeler!

Masterchef 22 Aralık yarışmasında şefler tarafından Şilofta çorbasının yapılması istendi. Peki Masterchef Şilofta nasıl yapılır? Şilofta tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Şilofta yemek tarifi! Şilofta nasıl yapılır? Şilofta yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Şilofta tarifi oldu. Peki en güzel Şiloftayemek tarifi nasıldır? Şilofta tatlısı nasıl yapılır? Şilofta için gerekli malzemeler nelerdir?

Mayasız hamur ile yapılan eriştenin kaynatılıp, içine şeker ve tarçınlı kızgın yağ dökülmesi ile daha çok lohusa kadınlara yapılan bir çorba.

Çorbası için gereken malzemeler:

- Su

- Toz tarçın

- Karanfil

- Dövülmüş ceviz

- Susam

- Toz şeker

- Tereyağı

- Çubuk tarçın

Erişte için gereken malzemeler:

- Su

- Un

- Tuz

İlk olarak erişte için un ve tuzu bir yoğurma kabına alıyoruz. Ardından az az su katıp hamur yapacak kadar yoğuruyoruz. Sonrasında hamuru dinlendiriyoruz. Ardından hamuru merdane ile açıp erişte şeklinde kesiyoruz. Sonrasında çorba için su kaynatıp hamurları içerisinde katıyoruz. Erişteler yumuşayana kadar pişirin. Gerekirse çok az daha su ilave edin. Son kaynamasında kalan malzemeleri de ilave edin ve karıştırın. Ardından şilofta tatlımız hazırlanmış olacak. Tatlıyı sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz. Şekeri az gelirse isteğe bağlı ilaveten bal katabilirsiniz.

Afiyet olsun...

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Haberler.com - Gündem

Yemek Tarifi, Gündem, Yemek Tarifi, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title