Şilofta tarifi! Masterchef Şilofta nasıl yapılır? 22 Aralık Şilofta tatlı tarifi! Masterchef Şilofta için gerekli malzemeler!

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Şilofta tarifi oldu. Peki en güzel Şiloftayemek tarifi nasıldır? Şilofta tatlısı nasıl yapılır? Şilofta için gerekli malzemeler nelerdir?

ŞİLOFTA NE DEMEK?

Mayasız hamur ile yapılan eriştenin kaynatılıp, içine şeker ve tarçınlı kızgın yağ dökülmesi ile daha çok lohusa kadınlara yapılan bir çorba.

ŞİLOFTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Çorbası için gereken malzemeler:

- Su

- Toz tarçın

- Karanfil

- Dövülmüş ceviz

- Susam

- Toz şeker

- Tereyağı

- Çubuk tarçın

Erişte için gereken malzemeler:

- Su

- Un

- Tuz

ŞİLOFTA TATLISI NASIL YAPILIR/ ŞİLOFTA TARİFİ

İlk olarak erişte için un ve tuzu bir yoğurma kabına alıyoruz. Ardından az az su katıp hamur yapacak kadar yoğuruyoruz. Sonrasında hamuru dinlendiriyoruz. Ardından hamuru merdane ile açıp erişte şeklinde kesiyoruz. Sonrasında çorba için su kaynatıp hamurları içerisinde katıyoruz. Erişteler yumuşayana kadar pişirin. Gerekirse çok az daha su ilave edin. Son kaynamasında kalan malzemeleri de ilave edin ve karıştırın. Ardından şilofta tatlımız hazırlanmış olacak. Tatlıyı sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz. Şekeri az gelirse isteğe bağlı ilaveten bal katabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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