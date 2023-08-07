Kocaeli'de Derince Limanı mevkiinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda patlama meydana gelmesinin ardından "silo" nedir merak ediliyor. Silo patlaması neden olur ve silo zararlı mı soruları gündeme geliyor. Peki, Silo nedir? Silo patlaması neden olur? Silo zararlı mı?

Silo nedir ve silo patlaması neden olur gündeme geliyor. Silo, malzemelerin depolandığı bir yapı olarak bilinmekte. Silo zararlı mı ve silo patlaması neden olur merak ediliyor.Kocaeli'nin Derince Limanı mevkiinde kuvvetli bir patlama meydana geldi. Ardından, silo nedir sorusu araştırılıyor. Silo nedir? Silo patlaması neden olur? Silo zararlı mı? Detaylar haberimizdedir…

SİLO NEDİR?

Silo toptan malzemelerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı bir yapıdır. Genelde tahıl, kömür, çimento, karbon siyahı, gıda ürünleri, dışkı ve talaş gibi malzemeleri depolamak için kullanılır. Günümüzde üç yaygın türü kullanımdadır. Kule silolar, sığınak silolar ve torba silolar.

SİLO PATLAMASI NEDEN OLUR?

Silo patlaması, bozulan ürünlerin oluşturduğu gazın sıkışması ile ya da aşırı ısınması sebebiyle oluşabileceğini ifade edilmektedir. Silo, tarımsal ürünlerin depolandığı, silindir biçiminde, büyük ambardır.