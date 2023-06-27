Silivrikapı Mezarlığı'ndaki içler acısı görüntüye İBB seyirci kalıyor

Yüzlerce mezar taşı madde bağımlıları tarafından kırıldı, manzara şoke etti

İBB'ye ve Mezarlıklar Müdürlüğüne defalarca şikayet edilmesine rağmen manzara değişmedi

İSTANBUL - Silivrikapı Mezarlığı'ndaki yüzlerce mezar taşı madde bağımlıları tarafından kırıldı. Vatandaşlar, daha önce defalarca İBB'ye ve Mezarlıklar Müdürlüğüne şikayette bulunduklarını ancak herhangi bir önlem alınmadığını söyledi. Bayram öncesinde, pek çok kişinin ziyaret edeceği mezarlıkta içler acısı bir görüntü oluştu.

Zeytinburnu'nda bulunan Silivrikapı Mezarlığı'ndaki yüzlerce mezar taşı kırıldı. Madde bağımlısı kişilerin mezarlığı mesken edindiği ve geceleri kendilerinden geçince mezar taşlarını talan ettikleri ortaya çıktı. Bağımlılarının mezarlara sürekli zarar verdiği ve defalarca İBB ile Mezarlıklar Müdürlüğüne şikayette bulunulmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadığı öğrenildi. Mezarlığı ziyarete gelen vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Mezarlık güvenliğinin son derece yetersiz olduğunu söyleyen vatandaşlar, taşları kıran kişilerin insanlara da zarar verebileceğini söyleyerek, yetkilileri göreve davet etti.

"Yüzlerce mezar taşı kırılmış. Gerçekten can sıkıcı"

Aile kabristanını ziyarete geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu söyleyen Ali Çelik, "Kurban Bayramı geldi, biz de bayram öncesi aile kabristanlığını ziyaret etmek için her bayram olduğu gibi Silivrikapı Mezarlığına geldik. Ama içler acısı bir görüntü ile karşılaştık. Yüzlerce mezar taşı kırılmış. Etrafta çok var, görüyorsunuz. Kimisi biraz toparlamaya çalışmış. Bizim de mezar taşlarımız kırılmış, canımız sıkıldı ve moralimiz bozuk. Yanımızda çocuklar var, onların da bu manzarayı görünce canları çok sıkıldı. Nereye şikayet edebileceğimizi araştırdık. Güvenlikçi arkadaşlarla konuştuk, onlar da İBB Beyaz Masa'ya şikayet edebileceğimizi ama daha önce defalarca şikayet edilmesine rağmen bir netice alamadıklarını söyledi. Biraz araştırdım; uyuşturucu bağımlısı bir çocuk yapıyormuş. Daha önce bir iki kere karakola alınmış, salınmış, bir netice alınamamış. Güvenlikçi arkadaşlar da, 'Ağabey, bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Biz kendimizi ona karşı nasıl koruyacağımızı bilmiyoruz. Çünkü madde kullandığı için ne zaman ne yapacağı belli olmuyor' dediler. Ama manzara bu, görüyorsunuz. Etrafta bir sürü mezar taşı kırılmış. Ben de şimdi İBB Beyaz Masa'ya şikayette bulunacağım. Yarın arife ve ertesi gün bayram, insanlar buraya ziyarete gelecekler ve bunu gördüklerinde nasıl bir duygu ile bayrama girecekler, bilmiyorum. Gerçekten can sıkıcı" dedi.

"Mezar taşı için 3-4 bin TL civarında bir masraf çıkıyor"

Ali Çelik, bu durumun son derece tehlikeli sonuçlara da neden olabileceğini belirterek, "Bir de şöyle bir durum var; sahipsiz mezarlar var, onların da taşları kırılmış. Bunlar zamanla iyice sahipsiz kalıyor ve başka insanlar bu mezarları sahiplenebiliyorlar. Böyle enteresan da bir durum var. Buraya yaşlı teyzeler geliyor, ellerinde Kur'an-ı Kerim ile oturuyor. Burada mezar taşlarına zarar verenler insanlara da zarar verebilir. Güvenlik konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Mezarlıklar Müdürlüğünün kesinlikle bir an önce hareket etmesi gerekiyor. İşin bir de maddi boyutu var. Dışarıda mezar taşı yapan ustalar ile konuştuk. Bizim mezar taşı için 3-4 bin TL civarında bir masraf çıkartıyorlar. İşin maddi tarafından bakarsanız da oldukça ciddi bir maddi hasar var" diye konuştu.

"İçler acısı bir durum var. Defalarca şikayet ettiğimiz halde yine aynı"

Mezarlığın güvenlik sorunundan şikayetçi olduklarını ama bir sonuç alamadıklarını söyleyen Mustafa Günebakan isimli vatandaş ise, "Burada içler acısı bir durum var. Çünkü neticede burada ecdadımız yatıyor. Malum, hepimizin ölmüşü var. Ne hikmetse, ben anlamış değilim, bu mezar taşları sürekli kırılıyor. Şükür bizde bir şey yok da neticede orada da yatan mevta, burada da yatan mevta. Bizim ölümüze saygımız yoksa dirimize nasıl saygımız olacak. Defalarca şikayet ettiğimiz halde yine aynı, yine aynı. Buna bir önlem alınması, bir çare bulunması lazım. Defalarca bildirdiğimiz halde durum yine aynı. Mesela; Edirnekapı'ya gidin, Kozlu'ya gidin böyle bir şey göremezsiniz. Çünkü kamera sistemi var, her tarafı kontrol altında. Merkezi sistem nasıl ki kameralı ise buraya da aynısının yapılmasını ve aynı şekilde koruma altına alınmasını rica ediyorum. Güvenliğin yetersiz olduğu her konuda belli. Çünkü burada genelde madde bağımlıları yatıyor" şeklinde konuştu.

"Ölüye bu kadar mı saygı var?"

Mezarlığın son derece bakımsız olduğunu ve ilgilenilmediğini dile getiren Birsen Koçyiğit isimli vatandaş da, "Bir baktık ki kadının üzerinden toprak yok olmuş. Bütün topraklar yerlerde, taşların üstünde. Yıkattık şimdi. Günah değil mi? Ölüye bu kadar mı saygı var? Yazık günah değil mi? Manzara leş gibiydi. Hiç ilgi yok. Mezarlar kırık, taşlar kırık. Bu neyin nesi" ifadelerini kullandı.