Silivri'ye beklenen kar geldi
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- Silivri'ye beklenen kar geldi Silivri'de kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu.
- Silivri'ye beklenen kar geldi
İSTANBUL - Silivri'de kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu.
Silivri'de beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Kar yağışı özellikle Danamandıra, Kadıköy, Çayırdere mahallelerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle yolların ve tarlaların beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Silivri'de kar yağışının önümüzdeki saatlerde etkisini arttırması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel