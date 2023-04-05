Silivri TOKİ nereye yapılacak? Silivri TOKİ hangi mahalleye yapılacak, yeri belli mi?

TOKİ kura çekimleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan TOKİ sosyal konut projesine başvuran milyonlarca vatandaş şimdi ise Silivri TOKİ nereye yapılacak merak ediyor. Peki, Silivri TOKİ nereye yapılacak?