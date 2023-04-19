Silivri hortum cep telefonu kamerasında
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Silivri hortum cep telefonu kamerasında Silivri' de gökyüzünde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Silivri hortum cep telefonu kamerasında
İSTANBUL - Silivri' de gökyüzünde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Silivri'nin Gazitepe mahallesinde bu akşam saatlerinde yağan yağmur sonrasında gökyüzünde oluşan hortum vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Doğa olayını vatandaşların cep telefonuna yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Genel