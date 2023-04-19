Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silivri hortum cep telefonu kamerasında

Genel Haberleri

Silivri hortum cep telefonu kamerasında Silivri' de gökyüzünde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Silivri hortum cep telefonu kamerasında

İSTANBUL - Silivri' de gökyüzünde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Silivri'nin Gazitepe mahallesinde bu akşam saatlerinde yağan yağmur sonrasında gökyüzünde oluşan hortum vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Doğa olayını vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Genel

Genel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title