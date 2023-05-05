Silivri'de kentsel dönüşüm sırasında berber dükkanının duvarı delindi

Silivri'de kentsel dönüşüm kapsamında 3 binanın yıkımı sırasında, bitişikteki berber dükkanının duvarı delindi. Zarar gören duvar, yıkım yapan firma tarafından yeniden örüldü.

SİLİVRİ'de kentsel dönüşüm kapsamında 3 binanın yıkımı yapıldığı sırada, bitişikteki binada bulunan berber dükkanının duvarı delindi.

Silirvri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 3 apartmanın bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verildi. Bugün ekipler tarafından 3 apartmanın yıkımı yapıldığı sırada, bitişiğinde bulunan binanın alt katındaki berber dükkanında hasar oluştu. Yıkım sırasında dükkanın duvarı delindi. Şikayetler üzerine zabıta tutanak tutarken, zarar gören duvar, yıkım yapan firma tarafından yeniden örüldü.