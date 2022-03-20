Silivri'de kartpostallık kar manzaraları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silivri'de kartpostallık kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Faruk Sarıkoç - Genel
 - Güncelleme:

Silivri'de kartpostallık kar manzaraları İstanbul yeniden kar fırtınasının etkisi altına girerken Silivri'de dron ile kaydedilen görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı.

İSTANBUL (İHA) - Silivri'de kartpostallık kar manzaraları

İSTANBUL - İstanbul yeniden kar fırtınasının etkisi altına girerken Silivri'de dron ile kaydedilen görüntüler izleyenleri kendine hayran bıraktı. Deniz, kar ve günbatımının eşsiz uyumu kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Silivri Semizkumlar Mahallesi'nde dron pilotu Yusuf Demir'in çektiği kış manzarası görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı. Beyaza bürünen ilçe gün batımı manzarası ile birlikte kartpostallık kareler oluşturdu. Sahilde kaydedilen görüntülerde beyaza bürünen iskele masalsı görüntüler oluşturdu. Yazın denize girmek için vatandaşların rağbet gösterdiği Semizkumlar sahil ıssız ve beyaz örtü ile kaplandığı görüldü.

Silivri'de kartpostallık kar manzaraları

Silivri'de kartpostallık kar manzaraları

Silivri'de kartpostallık kar manzaraları

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Genel

İstanbul, kar, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title