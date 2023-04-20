Silivri'de dolu yağışı
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Silivri'de dolu yağışı Silivri'de yağmurla beraber etkili olan dolu, her yeri beyaz örtü ile kapladı.
Silivri'de dolu yağışı
İSTANBUL - Silivri'de yağmurla beraber etkili olan dolu, her yeri beyaz örtü ile kapladı.
Silivri'de yağmurla beraber etkili olan dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Gazitepe Mahallesinde öğleden sonra kısa süre yağan dolu bazı otomobillerin yol almasını engellerken yerleri beyaza bürüdü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - Genel