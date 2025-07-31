SİLİVRİ'DE DEPREM! Silivri'de deprem mi oldu?

Silivri açıklarında yaşanan art arda depremler, "Silivri'de deprem mi oldu?" sorusunu sıkça aratılan başlık haline getirdi. Silivri'de deprem mi oldu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için yapılan açıklamalarda, son aylarda bölgede çeşitli büyüklüklerde çok sayıda sarsıntı meydana geldiği belirtildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bu depremler Marmara Denizi'ndeki aktif fay hatlarından kaynaklanıyor Peki, Silivri'de deprem mi oldu?

SİLİVRİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Büyüklük: 3.5 (Ml)

Yer: Marmara Denizi – [24.65 km] Silivri (İstanbul)

Tarih: 2025-07-31

Saat: 13:36:40 TSİ

Enlem: 40.845 N

Boylam: 28.26778 E

Derinlik: 9.91 km